Мир
10:22, 8 декабря 2025Мир

Стратегия нацбезопасности США вызвала в Европе ярость

Politico: Стратегия нацбезопасности США вызвала ярость в Европе из-за обвинений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Стратегия национальной безопасности США вызвала ярость в Европе из-за обвинений в ее адрес. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По словам автора статьи, его собеседник был «в ярости», оценивая новую стратегию нацбезопасности. Он подчеркнул, что обвинения в адрес Европы, выраженные в документе, были «очень тревожными».

«Тем не менее, чиновник согласился с тем, что [президент США Дональд] Трамп слишком могущественен, чтобы европейские страны могли что-либо предпринять, кроме как устроить несколько символических дипломатических протестов», — утверждается в публикации.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней отмечается, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. Евросоюз также обвиняется в подавлении политической свободы.

