02:25, 8 декабря 2025Мир

В Чехии жертвой вспышки гепатита А стали более 30 человек

Tagesschau: В Чехии из-за вспышки гепатита А погибли более 30 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Чехии более 30 человек стали жертвами вспышки гепатита А. Об этом сообщило Tagesschau.

По данным издания, в 2025 году в республике зарегистрировали почти три тысячи случаев гепатита А. Отмечается, что этот показатель в 20 раз больше, чем в 2024 году. В статье уточняется, что изначально вспышка началась весной среди бездомных и людей с зависимостями. В общей сложности погибло 32 человека, большинство из них пожилые мужчины, говорится в статье.

Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит.

До этого сообщалось, что сотни российских туристов оказались на Кубе, которую охватили смертельные вирусы — лихорадки чикунгунья и денге. Всего на острове находятся 1,5 тысячи россиян. 14 соотечественников уже переболели вирусами в легкой форме — они жаловались на температуру, слабость, кожную сыпь и боль в суставах.

