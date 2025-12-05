Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 5 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

Роспотребнадзор: Данные о тестировании на гепатит приезжих из Чехии недостоверны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Информация о тестировании на гепатит россиян, приезжающих из Чехии, является недостоверной. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в распространенном ранее пресс-релизе ведомства говорилось об эпидемиологической ситуации в Чехии по гепатиту А. Помимо того, там приводились данные о разработанных российскими учеными новых и быстрых тестах на заболевание.

«Информация о применении этих тестов на границе для обследования въезжающих граждан не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в США человек впервые заразился штаммом птичьего гриппа H5N5 и не смог выжить из-за последствий болезни. В России сейчас активно следят за происходящим и взяли все под контроль, заверили в Роспотребнадзоре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях России в случае отказа Украины от урегулирования

    Одно действие среди россиян повторилось почти 200 миллионов раз

    Россиян предупредили о вреде привычки лежать после еды

    Россиянам назвали признаки опасных сделок с жильем

    Воры проникли в дом известного стримера и украли «все его барахло»

    Россияне потребовали 340 тысяч рублей за нравственные страдания из-за туалетов в самолете

    Пышный прием Путина в Индии назвали ударом по Вашингтону

    Попытку США сорвать план ЕС по замороженным российским активам объяснили

    Мужчина сбросил 20 килограммов и раскрыл секреты похудения

    Мужчина избил водителя скорой помощи в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok