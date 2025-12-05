Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

Информация о тестировании на гепатит россиян, приезжающих из Чехии, является недостоверной. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в распространенном ранее пресс-релизе ведомства говорилось об эпидемиологической ситуации в Чехии по гепатиту А. Помимо того, там приводились данные о разработанных российскими учеными новых и быстрых тестах на заболевание.

«Информация о применении этих тестов на границе для обследования въезжающих граждан не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

