Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:42, 8 декабря 2025Мир

В Европе прошел неонацистский марш

Sweden Herald: В Швеции впервые за 15 лет состоялся неонацистский марш
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Представители ультраправых группировок прошлись маршем по улицам Стокгольма. В факельном шествии неонацистов приняли участие десятки человек, о чем пишет шведский информационный портал Sweden Herald.

На произошедшее событие отреагировали по другую сторону политического лагеря страны. Как отметила представитель социал-демократов по вопросам правовой политики Тереза ​​Карвалью, теперь «нацисты снова маршируют по нашим улицам», подчеркнув, что это ужасно и опасно.

«Мы должны отреагировать и дать отпор этой правоэкстремистской волне», — добавила политик.

В марше приняли участие порядка 150 человек. Перед началом акции участники контрпротеста попытались прорваться через полицейские заграждения. На текущий момент известно, что пострадал один полицейский, который получил удар камнем по голове, а 15 человек были задержаны стражами правопорядка.

Правоохранительные органы возбудили расследование по факту насилия в отношении должностного лица.

Так называемый «Салемский марш» приурочили к 25-й годовщине гибели 17-летнего скинхеда-националиста Даниэля Вредстрема. Над ним была совершена расправа в 2000 году во время столкновения с предположительно иммигрантской молодежью в пригороде Стокгольма.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что «опасные метастазы» нацизма сегодня наблюдаются на Украине и в некоторых европейских странах, из-за чего его угроза остается актуальной. По его словам, Россия несет ответственность за то, чтобы решения Нюрнбергского трибунала были актуальны и в наше время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Елену Зеленскую заподозрили в коррупции. Как жена президента Украины оказалась замешана в деле Миндича?

    В Европе прошел неонацистский марш

    В США предупредили Украину о «горькой пилюле»

    Ермаку назвали способ сбежать с Украины

    Украинский город атакован третью ночь подряд

    В США начали говорить о превентивном ударе по России

    Известная актриса снялась в прозрачном наряде у рождественской елки

    Объяснена опасность использования подручных предметов для анальной мастурбации

    Россиянам назвали самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников

    В США проведут тайную встречу двух стран по восстановлению отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok