В MAX прокомментировали сообщения о сбое

В пресс-службе MAX заявили, что мессенджер работает в штатном режиме

В пресс-службе мессенджера MAX отреагировали на сообщения о сбое. Комментарий публикует ТАСС.

«MAX работает в штатном режиме», — заявили представители сервиса.

Сообщения о сбое у мессенджера утром в понедельник, 8 декабря, зафиксировал портал «Сбой.рф». По состоянию на 11:00 по московскому времени ресурс зарегистрировал более двух тысяч жалоб на работу MAX.

Большинство сообщений о неполадках поступили из Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. «Грузит сообщения по полчаса сегодня», «Пару часов уже ничего не отправляется», «Не работает на компе и в телефоне», «Не загружается на компьютере, интернет есть. На телефоне работает», — написали пользователи.

