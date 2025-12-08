Реклама

10:59, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

В MAX прокомментировали сообщения о сбое

В пресс-службе MAX заявили, что мессенджер работает в штатном режиме
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В пресс-службе мессенджера MAX отреагировали на сообщения о сбое. Комментарий публикует ТАСС.

«MAX работает в штатном режиме», — заявили представители сервиса.

Сообщения о сбое у мессенджера утром в понедельник, 8 декабря, зафиксировал портал «Сбой.рф». По состоянию на 11:00 по московскому времени ресурс зарегистрировал более двух тысяч жалоб на работу MAX.

Большинство сообщений о неполадках поступили из Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. «Грузит сообщения по полчаса сегодня», «Пару часов уже ничего не отправляется», «Не работает на компе и в телефоне», «Не загружается на компьютере, интернет есть. На телефоне работает», — написали пользователи.

Ранее в Минцифры рассказали, что в России постепенно откажутся от входа на портал «Госуслуги» через СМС. В министерстве объяснили такое решение растущим числом случаев мошенничества.

