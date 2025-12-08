Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 8 декабря 2025Россия

В России назвали способ получить миллиарды рублей с трофейной техники ВСУ

Леонков: Переплавка трофейной техники ВСУ может принести 6,3 миллиарда рублей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Переплавка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) может принести России 6,3 миллиарда рублей. Способ получить прибыль назвал военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, в Донецкой и Луганской народных республиках уже есть несколько заводов, которые специализируются на переплавке военной техники. Кроме того, для улучшения логистики отремонтированы ведущие к этим предприятиям железнодорожные ветки. Однако они не справляются с объемами трофейного материала.

По оценке эксперта, основанной на данных Минобороны России, объем крупноформатной разбитой техники ВСУ превышает 50 тысяч единиц. При этом средний вес одного образца составляет 30 тонн, а в сумме показатель может достигать 1,5 миллиона тонн.

«Средневзвешенная цена на стальной прокат в России составит 543 доллара за тонну, или около 42 тысяч рублей. Умножаем 42 тысячи на 1,5 миллиона тонн и получаем 6,3 миллиарда рублей. Столько можно получить, если переплавить трофеи, накопленные с начала спецоперации», — считает Леонков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные захватили у ВСУ тяжелую бронемашину американского производства Cougar. По словам политика, трофей вернули в зону спецоперации, где его будут использовать против украинских войск.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали решения суда по делу Долиной — Лурье. Певица заявила, что сама покупательница «не проявила осторожности»

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Раскрыты пять явных признаков влюбленности

    В ЕС обеспокоились из-за изменения подхода Вашингтона к переговорам по Украине

    Зеленский рассказал о согласии по статусу Донбасса

    США попросили Украину заключить мир фразой «быстрее, быстрее, быстрее»

    Москвичам назвали дату появления снега

    На Западе признали коррумпированность НАТО

    Россияне нашли выгодную альтернативу банковским вкладам

    Кейт Миддлтон появилась перед публикой в самой большой тиаре из ее коллекции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok