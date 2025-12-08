Переплавка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) может принести России 6,3 миллиарда рублей. Способ получить прибыль назвал военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд».
По его словам, в Донецкой и Луганской народных республиках уже есть несколько заводов, которые специализируются на переплавке военной техники. Кроме того, для улучшения логистики отремонтированы ведущие к этим предприятиям железнодорожные ветки. Однако они не справляются с объемами трофейного материала.
По оценке эксперта, основанной на данных Минобороны России, объем крупноформатной разбитой техники ВСУ превышает 50 тысяч единиц. При этом средний вес одного образца составляет 30 тонн, а в сумме показатель может достигать 1,5 миллиона тонн.
«Средневзвешенная цена на стальной прокат в России составит 543 доллара за тонну, или около 42 тысяч рублей. Умножаем 42 тысячи на 1,5 миллиона тонн и получаем 6,3 миллиарда рублей. Столько можно получить, если переплавить трофеи, накопленные с начала спецоперации», — считает Леонков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные захватили у ВСУ тяжелую бронемашину американского производства Cougar. По словам политика, трофей вернули в зону спецоперации, где его будут использовать против украинских войск.