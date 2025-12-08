Леонков: Переплавка трофейной техники ВСУ может принести 6,3 миллиарда рублей

Переплавка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) может принести России 6,3 миллиарда рублей. Способ получить прибыль назвал военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, в Донецкой и Луганской народных республиках уже есть несколько заводов, которые специализируются на переплавке военной техники. Кроме того, для улучшения логистики отремонтированы ведущие к этим предприятиям железнодорожные ветки. Однако они не справляются с объемами трофейного материала.

По оценке эксперта, основанной на данных Минобороны России, объем крупноформатной разбитой техники ВСУ превышает 50 тысяч единиц. При этом средний вес одного образца составляет 30 тонн, а в сумме показатель может достигать 1,5 миллиона тонн.

«Средневзвешенная цена на стальной прокат в России составит 543 доллара за тонну, или около 42 тысяч рублей. Умножаем 42 тысячи на 1,5 миллиона тонн и получаем 6,3 миллиарда рублей. Столько можно получить, если переплавить трофеи, накопленные с начала спецоперации», — считает Леонков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные захватили у ВСУ тяжелую бронемашину американского производства Cougar. По словам политика, трофей вернули в зону спецоперации, где его будут использовать против украинских войск.