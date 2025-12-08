Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 8 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Зеленского о вопросе территорий на переговорах

Депутат Чепа: Украину не устраивают предложения по урегулированию США и России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

США имеют рычаги давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы вынудить его пойти на территориальные уступки, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Зеленского категорически не устраивают те предложения, которые отрабатывали США и Россия, и он всячески сопротивляется этим решениям», — сказал Чепа.

У будущего переговорного процесса могут быть разные варианты, но рычаги давления на украинского лидера существуют, отметил депутат.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев и Вашингтон по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу при обсуждении мирного плана Белого дома. Он отмечал, что есть три видения разрешения кризиса: американское, российское и украинское. Общего взгляда на решение проблемы нет, уточнил Зеленский. Украинский президент также потребовал гарантий безопасности для страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    Вдова военкора Sputnik Рассела Бентли прокомментировала приговор российским военным

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok