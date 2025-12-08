Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 8 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали заявление Бербок о территориальных уступках со стороны Украины

Депутат Белик: Заявление Бербок об уступках со стороны Украины необъективно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Заявление главы Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины ради урегулирования конфликта с Россией отражает желание продолжать конфронтацию во что бы то ни стало, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Бербок следует логике "партии войны", поэтому ее высказывания отображают не объективный подход к ситуации, а желание продолжения украинского конфликта во что бы то ни стало», — сказал Белик.

Он отметил, что Бербок, занимая пост председателя Генассамблеи ООН, стремится придерживаться антироссийской линии в контексте международной повестки.

«Это, пожалуй, все, что как председатель она может сделать против нашей страны, так как ключевые решения в ООН принимаются Советом Безопасности, где Россия имеет право вето. И с этим Бербок ничего не сможет поделать», — отметил депутат.

В своем заявлении Бербок также подчеркивала, что «агрессивные войны» необходимо осуждать, а не поощрять, иначе это приведет к новым вооруженным конфликтам. Комментируя действия России, она пришла к выводу, что «согласие с нарушением членом Совбеза ООН важнейшего правила всемирной организации» равносильно вседозволенности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил «президента 2» и спровоцировал подъем одного процесса

    Названы изменившие мир технологии СССР

    ВС России уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем ударами авиабомбы

    Доктор Мясников обратился к россиянам словами «мозгов у вас нет»

    Сидни Суини опубликовала фото топлес

    Открыт способ «обмануть» мозг и сделать тренировки легче

    Россиян попросили не посещать некоторые районы Таиланда

    Обслуживавший телефонные терминалы россиянин попал под следствие

    Напавшая с ножом на сожителя россиянка захотела избежать ответственности

    В России прокомментировали заявление Бербок о территориальных уступках со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok