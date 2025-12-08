В России прокомментировали заявление Бербок о территориальных уступках со стороны Украины

Заявление главы Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок о недопустимости территориальных уступок со стороны Украины ради урегулирования конфликта с Россией отражает желание продолжать конфронтацию во что бы то ни стало, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Бербок следует логике "партии войны", поэтому ее высказывания отображают не объективный подход к ситуации, а желание продолжения украинского конфликта во что бы то ни стало», — сказал Белик.

Он отметил, что Бербок, занимая пост председателя Генассамблеи ООН, стремится придерживаться антироссийской линии в контексте международной повестки.

«Это, пожалуй, все, что как председатель она может сделать против нашей страны, так как ключевые решения в ООН принимаются Советом Безопасности, где Россия имеет право вето. И с этим Бербок ничего не сможет поделать», — отметил депутат.

В своем заявлении Бербок также подчеркивала, что «агрессивные войны» необходимо осуждать, а не поощрять, иначе это приведет к новым вооруженным конфликтам. Комментируя действия России, она пришла к выводу, что «согласие с нарушением членом Совбеза ООН важнейшего правила всемирной организации» равносильно вседозволенности.