В российском регионе отменили новогодние корпоративы

Ховалыг: В Туве отменили новогодние корпоративы из-за СВО

В Туве отменили новогодние корпоративы из-за специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

Он отметил, что проведение масштабных новогодних мероприятий с корпоративами и салютами в российском регионе является неэтичным по отношению к нашим защитникам, участвующим в спецоперации.

Ховалыг посоветовал жителям Тувы отметить праздник в кругу семьи, а сэкономленные средства направить на гуманитарную помощь российским военным. При этом глава республики заверил, что детские утренники, ледовые городки и другие мероприятия для детей отменяться не будут.

«Подобные ограничения вводятся не только у нас в регионе, но и в других: Ставрополье, Башкирия, Крым, Ленинградская область, Краснодарский край, Чувашия. Проявим сдержанность, достоинство и настоящую силу духа!» — написал глава Тувы.

До этого стало известно, что в Госдуме объяснили отказ от корпоратива на Новый год.

Депутат Олег Нилов пояснил, что в и прошлые годы широких празднеств в нижней палате российского парламента не проводилось.