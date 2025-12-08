Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 8 декабря 2025Россия

В российском регионе отменили новогодние корпоративы

Ховалыг: В Туве отменили новогодние корпоративы из-за СВО
Майя Назарова

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Туве отменили новогодние корпоративы из-за специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

Он отметил, что проведение масштабных новогодних мероприятий с корпоративами и салютами в российском регионе является неэтичным по отношению к нашим защитникам, участвующим в спецоперации.

Ховалыг посоветовал жителям Тувы отметить праздник в кругу семьи, а сэкономленные средства направить на гуманитарную помощь российским военным. При этом глава республики заверил, что детские утренники, ледовые городки и другие мероприятия для детей отменяться не будут.

«Подобные ограничения вводятся не только у нас в регионе, но и в других: Ставрополье, Башкирия, Крым, Ленинградская область, Краснодарский край, Чувашия. Проявим сдержанность, достоинство и настоящую силу духа!» — написал глава Тувы.

До этого стало известно, что в Госдуме объяснили отказ от корпоратива на Новый год.

Депутат Олег Нилов пояснил, что в и прошлые годы широких празднеств в нижней палате российского парламента не проводилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    Продажи автомобилей в Китае рухнули

    Россиян предупредили о возможном уходе с рынка двух китайских автогигантов

    Зеленский и Залужный встретились

    Лидер Сирии рассказал о послании России перед падением режима Асада

    Буланова решила ввязаться в ипотеку

    В российском регионе отменили новогодние корпоративы

    Военный раскрыл особенности потерянной ВСУ французской гаубицы

    Раскрыта реакция Мадуро на ультиматум Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok