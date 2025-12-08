Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:20, 8 декабря 2025Экономика

В российском регионе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

В Ангарском округе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-9
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

В Ангарском округе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аварии на ТЭЦ-9. Об этом сообщил мэр округа Сергей Петров в своем Telegram-канале.

В результате происшествия отопления лишились 1546 многоквартирных домов, в которых проживают более 167 тысяч человек, и 121 социально важный объект. По словам Петрова, ситуация стабилизируется к 15:00 среды, 10 декабря. «Сегодня ночью энергетики растопили пятый котлоагрегат, идет набор нагрузки. В ближайшие два часа он выйдет на полную мощность. Также завершается ремонт на шестом котле. Организованы круглосуточные работы», — написал глава округа.

В связи с аварией шесть школ были переведены на дистанционное обучение, еще две перевели частично — удаленно учатся только младшие классы. В пяти детских садах температура опустилась ниже 17 градусов, поэтому учащихся временно определили в другие дошкольные учреждения.

Петров подчеркнул, что округ готов к ухудшению ситуации в социальных учреждениях и жилых домах. «Развернуты пункты временного размещения на шесть тысяч человек. Очень надеюсь, что до их использования не дойдет. Все службы работают в режиме повышенной готовности», — заявил он.

Ранее в Новосибирске жильцы многоэтажного дома остались без холодной воды на год из-за отказа рабочих ремонтировать бесхозные трубы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-советник Трампа выступил с призывом по Украине

    Госдеп США задумал бороться с «российским влиянием»

    В MAX прокомментировали сообщения о сбое

    У любительницы есть лягушек нашли червей в легких

    В Москве врачей обвинили в едва не лишившей карьеры восьмилетнюю гимнастку ошибке

    На Западе дали совет Зеленскому после слов Трампа

    В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Срезавший кожу с жены россиянин ушел на СВО

    В США оценили возможность бегства Зеленского в Израиль

    На Солнце произошла вспышка класса Х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok