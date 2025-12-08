В российском регионе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

В Ангарском округе ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-9

В Ангарском округе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аварии на ТЭЦ-9. Об этом сообщил мэр округа Сергей Петров в своем Telegram-канале.

В результате происшествия отопления лишились 1546 многоквартирных домов, в которых проживают более 167 тысяч человек, и 121 социально важный объект. По словам Петрова, ситуация стабилизируется к 15:00 среды, 10 декабря. «Сегодня ночью энергетики растопили пятый котлоагрегат, идет набор нагрузки. В ближайшие два часа он выйдет на полную мощность. Также завершается ремонт на шестом котле. Организованы круглосуточные работы», — написал глава округа.

В связи с аварией шесть школ были переведены на дистанционное обучение, еще две перевели частично — удаленно учатся только младшие классы. В пяти детских садах температура опустилась ниже 17 градусов, поэтому учащихся временно определили в другие дошкольные учреждения.

Петров подчеркнул, что округ готов к ухудшению ситуации в социальных учреждениях и жилых домах. «Развернуты пункты временного размещения на шесть тысяч человек. Очень надеюсь, что до их использования не дойдет. Все службы работают в режиме повышенной готовности», — заявил он.

