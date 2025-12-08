В Швеции задержали россиянина

Aftonbladet: В Швеции задержали гражданина России за незаконную съемку телевышек

В Швеции задержали гражданина России за незаконную фотосъемку вышек телерадиовещания. Об этом сообщает Aftonbladet.

По данным газеты, россиянина подозревают в планировании диверсии. Отмечается, что задержанный будет допрошен в присутствии государственного защитника.

Ранее в Польше задержали трех украинцев с детектором шпионских устройств и хакерским оборудованием. Три гражданина Украины 39, 42 и 43 лет были задержаны во время проверки на дороге. По их словам, они путешествуют по Европе и планировали отправиться из Польши в Литву.

В ходе обыска автомобиля полицейские нашли устройства, которые могут использоваться для вмешательства в государственные IT-системы и для взлома телекоммуникационных сетей.

Украинцы не смогли объяснить полицейским, зачем им нужна изъятая аппаратура, а после вопросов правоохранителей притворились, что не знают английский.