Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 8 декабря 2025Мир

В Польше задержали украинцев со шпионским и хакерским оборудованием

Polsat News: В Польше задержали трех украинцев с хакерским оборудованием
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

В Польше задержали трех украинцев с детектором шпионских устройств и хакерским оборудованием. Об этом сообщает Polsat News.

Три гражданина Украины 39, 42 и 43 лет были задержаны во время проверки на дороге. По их словам, они путешествуют по Европе и планировали отправиться из Польши в Литву.

В ходе обыска автомобиля полицейские нашли устройства, которые могут использоваться для вмешательства в государственные IT-системы и для взлома телекоммуникационных сетей.

Украинцы не смогли объяснить полицейским, зачем им нужна изъятая аппаратура, а после вопросов правоохранителей притворились, что не знают английский.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что лучшая помощь, которую поляки могут предоставить Украине, — это вернуть на родину молодых украинских граждан мужского пола. По его словам, у Польши есть «одно оружие, которое можно подарить Украине», и им являются молодые украинцы призывного возраста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    В Европе прокомментировали темпы наступления российских войск

    Российский губернатор рассказал о по-настоящему отрицательном росте

    Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

    На территории турецкого курорта произошло землетрясение

    Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

    Легендарный советский бренд возобновил производство

    Армия России взяла под контроль центр Северска

    Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok