В Польше задержали украинцев со шпионским и хакерским оборудованием

Polsat News: В Польше задержали трех украинцев с хакерским оборудованием

В Польше задержали трех украинцев с детектором шпионских устройств и хакерским оборудованием. Об этом сообщает Polsat News.

Три гражданина Украины 39, 42 и 43 лет были задержаны во время проверки на дороге. По их словам, они путешествуют по Европе и планировали отправиться из Польши в Литву.

В ходе обыска автомобиля полицейские нашли устройства, которые могут использоваться для вмешательства в государственные IT-системы и для взлома телекоммуникационных сетей.

Украинцы не смогли объяснить полицейским, зачем им нужна изъятая аппаратура, а после вопросов правоохранителей притворились, что не знают английский.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что лучшая помощь, которую поляки могут предоставить Украине, — это вернуть на родину молодых украинских граждан мужского пола. По его словам, у Польши есть «одно оружие, которое можно подарить Украине», и им являются молодые украинцы призывного возраста.