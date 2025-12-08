В США раскритиковали подход Трампа к переговорам по Украине

Экс-советник Госдепа Хаасс: Встречи по Украине от США должен вести один человек

Встречи по урегулированию конфликта на Украине должен вести один человек, представляющий Вашингтон, так как это позволило бы избежать противоречий в американской позиции. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США Ричард Хаасс, передает Politico.

По словам Хаасса, ведение переговоров по Украине несколькими людьми независимо друг друга является «опасным» решением американского президента Дональда Трампа. Гораздо лучшим вариантом он счел выбор одного представителя США, который «знает обо всем», что говорится всеми сторонам конфликта, определяет позицию Вашингтона и «управляет компромиссами».

«Когда в кухне слишком много поваров, невозможно гарантировать, что то, что говорится Украине, соответствует тому, что говорится Европе, а то, что говорится Европе, — тому, что говорится России», — подчеркнул экс-советник Госдепа.

Ранее Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский до сих пор не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном.