19:31, 8 декабря 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили об отступлении под окруженным Димитровом

«Общественное»: ВСУ отступили у Лисовки и Сухого Яра под Димитровом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате российского продвижения отступили у Лисовки и Сухого Яра под окруженным Димитровом (украинское название — Мирноград). Об этом со ссылкой на источники в украинском командовании сообщает издание «Общественное».

«Украинские подразделения осуществили маневр в районе Лисовки и Сухого Яра. Подразделения переместились на более выгодные позиции», — приводятся в публикации слова источника.

В украинском командовании подчеркнули, что целью отступления стала попытка «выровнять фронт».

Ранее боец ВСУ с позывным Демон описал положение украинских в Димитрове одним словом. По его словам, в Димитрове «пекло».

