В Wildberries отреагировали на заявление о продаже поддельной одежды

В Wildberries заявили, что не получали досудебную претензию от Aurus Cashmere

В Wildberries не получали от компании Aurus Cashmere досудебную претензию, в которой говорилось бы о продаже поддельной одежды под брендом Aurus. Об этом в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ заявили журналистам ТАСС.

Представители маркетплейса заявили, что претензию не получали, но после ее поступления «готовы незамедлительно провести дополнительную проверку». Там также отметили, что Wildberries, выступая онлайн-витриной, соединяет напрямую продавца с покупателем и исходит из принципа добросовестности последнего, а также всегда оперативно реагирует на обращения, принимая незамедлительные меры в случае обнаружения нарушений.

Ранее сообщившая о ситуации компания потребовала прекратить продажу продукции, а также выплатить компенсацию за нарушение прав на товарные знаки и репутационные риски в размере 1,2 миллиарда рублей.