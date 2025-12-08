Реклама

Силовые структуры
09:01, 8 декабря 2025Силовые структуры

Вечеринки с пропагандой нетрадиционного секса проходили в российской кальянной

МВД: В Ульяновске 2 года работала кальянная с пропагандой нетрадиционного секса
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Ульяновске сотрудники полиции нашли кальянную, где пропагандировались нетрадиционные сексуальные отношения (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержаны трое человек. Суд отправил их всех под домашний арест.

По данным ведомства, заведение работало в Ленинском районе города около двух лет – с января 2024 года по декабрь 2025-го. Владельцем оказался 35-летний россиянин. Его сообщники проводили мероприятия, где популяризировали нетрадиционные сексуальные предпочтения. Информацию о закрытых вечеринках, а также отчеты с них злоумышленники публиковали в сети.

Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Основным фигурантом является Александр, который не скрывал свою любовь к переодеванию в женскую одежду и называл себя Лолой Лав.

