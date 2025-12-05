Против организаторов закрытых вечеринок в России возбудили дело за нетрадиционный секс

В Ульяновске организаторов закрытых вечеринок взяли под домашний арест за ЛГБТ

Ульяновские полицейские задержали организаторов закрытых вечеринок по подозрению в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками центра по противодействию экстремизму совместно со Следственным комитетом России при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

По данным МВД, на протяжении года трое жителей Ульяновской области в возрасте от 30 до 35 лет в своем клубе проводили вечеринки, пропагандирующие нетрадиционный секс. Они публиковали фотографии и видео с мероприятий в интернете. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации»). Задержанные взяты под домашний арест.

Основным фигурантом дела является Александр, который не скрывал свою любовь к переодеванию в женскую одежду и называл себя Лолой Лав, отмечает 73online.ru. Мужчина неоднократно участвовал в травести-шоу.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал Roblox из-за обилия материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ.