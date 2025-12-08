Виновником гибели гаишника на обочине стал российский полицейский

Талдомский районный суд Московской области приговорил к шести годам лишения свободы сотрудника полиции, который в пьяном состоянии сбил на обочине инспектора ДПС. Об этом сообщает РИА Новости.
Осужденный лишен прав на три года. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Его отправят в колонию общего режима.
Суд установил, что пьяный полицейский на большой скорости вылетел на обочину встречной полосы, где врезался в автомобиль гаишника. Он получил несовместимые с жизнью травмы.
Ранее сообщалось, что в Москве инспектор ДПС остановил грузовик с водителем без сознания и предотвратил дорожную аварию с непредсказуемыми последствиями.