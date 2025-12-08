Реклама

16:35, 8 декабря 2025Силовые структуры

Виновником гибели гаишника на обочине стал российский полицейский

В Подмосковье суд дал 6 лет полицейскому, который пьяным сбил инспектора ДПС
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Талдомский районный суд Московской области приговорил к шести годам лишения свободы сотрудника полиции, который в пьяном состоянии сбил на обочине инспектора ДПС. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный лишен прав на три года. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Его отправят в колонию общего режима.

Суд установил, что пьяный полицейский на большой скорости вылетел на обочину встречной полосы, где врезался в автомобиль гаишника. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее сообщалось, что в Москве инспектор ДПС остановил грузовик с водителем без сознания и предотвратил дорожную аварию с непредсказуемыми последствиями.

