Военный раскрыл особенности потерянной ВСУ французской гаубицы

Потерянная Вооруженными силами Украины (ВСУ) французская самодвижущаяся гаубица TRF1 отличается повышенной дальностью стрельбы, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях техники специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».
«Франция очень деликатно относится к поставкам своего оружия, потому что не желает, чтобы оно попадало в наши руки. Так, они не дали танки Leclerc — основной танк Франции, а дали самоходные установки и легкие танки, которые, в общем-то, не жалко дать, потому что они не жильцы на поле боя. TRF1, в общем-то, особо ничем не отличается. Отличается только повышенной дальностью», — сообщил Дандыкин.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли в зоне проведения специальной военной операции французскую самодвижущуюся гаубицу TRF1. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.
Как рассказали в оборонном ведомстве, гаубицу подбили бойцы группировки войск «Север», действующие в районах Сумской и Харьковской областей. Также ВСУ потеряли 19 автомобилей, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, танк и более 205 бойцов.