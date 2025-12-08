Реклама

15:52, 8 декабря 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный раскрыл особенности потерянной ВСУ французской гаубицы

Военный Дандыкин: Потерянная ВСУ гаубица TRF1 отличается повышенной дальностью
Варвара Кошечкина
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Потерянная Вооруженными силами Украины (ВСУ) французская самодвижущаяся гаубица TRF1 отличается повышенной дальностью стрельбы, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях техники специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Франция очень деликатно относится к поставкам своего оружия, потому что не желает, чтобы оно попадало в наши руки. Так, они не дали танки Leclerc — основной танк Франции, а дали самоходные установки и легкие танки, которые, в общем-то, не жалко дать, потому что они не жильцы на поле боя. TRF1, в общем-то, особо ничем не отличается. Отличается только повышенной дальностью», — сообщил Дандыкин.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли в зоне проведения специальной военной операции французскую самодвижущуюся гаубицу TRF1. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, гаубицу подбили бойцы группировки войск «Север», действующие в районах Сумской и Харьковской областей. Также ВСУ потеряли 19 автомобилей, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, танк и более 205 бойцов.

