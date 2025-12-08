Вывоз одной российской агрокультуры приблизился к рекордным значениям

«Агроэкспорт»: Доходы российских аграриев от экспорта овса превысили $58 млн

Доходы российских аграриев от экспорта овса вплотную приблизились к рекордной отметке, установленной по итогам 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

По итогам первых десяти месяцев 2025 года, уточнили аналитики, суммарные доходы российских экспортеров овса превысили 58 миллионов долларов в денежном выражении и немного не дотянули до показателя за весь прошлый год (59 миллионов). Главными покупателями российской агрокультуры в январе-октябре стали Китай, Монголия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), уточнили в федцентре.

В настоящее время российское продовольствие экспортируется в общей сложности в 160 стран, отметила глава Минсельхоза Оксана Лут. Объемы производства в стране, пояснила руководитель ведомства, позволяют не только наращивать отгрузки за рубеж, но и обеспечивать в полной мере потребности внутреннего рынка.

В то же время одной из главных проблем для российских аграриев, сетовала министр, является относительно низкая стоимость экспорта. В этом плане отечественные поставщики проигрывают своим основным конкурентам. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне тяжело.