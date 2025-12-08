Реклама

20:54, 8 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский впервые публично назвал кандидатов на должность главы офиса президента Украины

Зеленский рассматривает на должность главы ОП Шмыгаля и Федорова
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kin Cheung / AP

На должность нового главы офиса президента (ОП) Украины рассматриваются действующий министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Кандидатуры впервые публично назвал украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

«У меня есть варианты министра Шмыгаля или министра Федорова», — заявил он.

Главной проблемой, по словам Зеленского, является отсутствие кандидатов на замену министров на их текущих должностях. Отмечается, что в особенности это касается Шмыгаля.

1 декабря стало известно, что идея уволить главу офиса президента Украины Андрея Ермака принадлежала Федорову.

Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. После этого Владимир Зеленский анонсировал полную перезагрузку своего офиса.

