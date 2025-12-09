Реклама

42-летняя звезда «Универа» показала фото в облегающем мокром платье

Российская актриса Наталья Рудова показала фото в облегающем мокром платье
Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела себя в ярко-красном мокром платье с глубоким декольте, которое облегало ее фигуру. При этом звезда распустила влажные от воды светлые волосы и отказалась от мейкапа. «Кажется, море по мне скучает», — подписала она.

Ранее в декабре Рудова снялась в оголяющем тело наряде. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала фигуру.

