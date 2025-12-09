Власти региона России объявили о разрушениях и пострадавших после атаки ВСУ

Глава Чувашии Николаев: После атаки ВСУ есть пострадавшие и разрушения

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары в Чувашии есть пострадавшие и разрушения. Об этом объявил в Telegram сообщил глава региона Олег Николаев.

Сколько человек пострадало, Николаев не уточнил. По словам чиновника, экстренные службы перешли на усиленный режим работы. «Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены», — заявил он.

Отдельно Николаев напомнил жителям региона о запрете публикации кадров атаки беспилотников или работы систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотного летательного аппарата упали на жилой дом в Чебоксарах.