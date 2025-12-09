Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:16, 9 декабря 2025Россия

Власти региона России объявили о разрушениях и пострадавших после атаки ВСУ

Глава Чувашии Николаев: После атаки ВСУ есть пострадавшие и разрушения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары в Чувашии есть пострадавшие и разрушения. Об этом объявил в Telegram сообщил глава региона Олег Николаев.

Сколько человек пострадало, Николаев не уточнил. По словам чиновника, экстренные службы перешли на усиленный режим работы. «Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены», — заявил он.

Отдельно Николаев напомнил жителям региона о запрете публикации кадров атаки беспилотников или работы систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотного летательного аппарата упали на жилой дом в Чебоксарах.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В России призвали по-новому рассчитывать МРОТ

    На Украине заявили об ужесточении условий мирного плана США по территориям

    Стало известно о желании французских наемников заехать в Херсон

    Названо число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    В МИД назвали одно условие продолжения переговоров с Украиной

    Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

    Власти региона России объявили о разрушениях и пострадавших после атаки ВСУ

    Бастрыкин назвал попытки «прятать наворованное» бессмысленным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok