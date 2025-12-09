Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 9 декабря 2025Россия

Обломки БПЛА упали на жилой дом в российском городе

Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Чебоксарах, начался пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на жилой дом в Чебоксарах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители сообщили о семи взрывах. Части дрона влетели в многоэтажное здание в Юго-Западном районе города. В результате падения обломков вспыхнул пожар, выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад. Также сообщается о повреждении припаркованных автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

В городе перекрыли несколько улиц. Аэропорт Чебоксар временно ограничил прием и отправку рейсов.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили над регионами России 121 украинский БПЛА. Больше всего дронов — 49 — удалось ликвидировать над Белгородской областью. Еще 22 устройства противника уничтожили над Крымом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В России призвали по-новому рассчитывать МРОТ

    На Украине заявили об ужесточении условий мирного плана США по территориям

    Стало известно о желании французских наемников заехать в Херсон

    Названо число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    В МИД назвали одно условие продолжения переговоров с Украиной

    Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

    Власти региона России объявили о разрушениях и пострадавших после атаки ВСУ

    Бастрыкин назвал попытки «прятать наворованное» бессмысленным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok