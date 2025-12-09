Обломки БПЛА упали на жилой дом в российском городе

Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Чебоксарах, начался пожар

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на жилой дом в Чебоксарах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители сообщили о семи взрывах. Части дрона влетели в многоэтажное здание в Юго-Западном районе города. В результате падения обломков вспыхнул пожар, выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад. Также сообщается о повреждении припаркованных автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

В городе перекрыли несколько улиц. Аэропорт Чебоксар временно ограничил прием и отправку рейсов.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили над регионами России 121 украинский БПЛА. Больше всего дронов — 49 — удалось ликвидировать над Белгородской областью. Еще 22 устройства противника уничтожили над Крымом.