56-летняя Дженнифер Лопес задумала преобразиться с помощью пластики

Певица Дженнифер Лопес задумала сделать пластику ради уверенности в себе

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес задумала преобразиться с помощью пластики ради уверенности в себе. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Radar Online.

По словам одного из источников, 56-летняя исполнительница ранее увеличила бюст, что стало для нее переломным моментом и изменило мировоззрение. «Она на седьмом небе от счастья из-за операции на груди. Это придало ей уверенности в себе, которая была ей особенно нужна после всего, что случилось с Беном [Аффлеком, бывшим мужем Лопес]», — добавил другой инсайдер.

Кроме того, знаменитость собирается увеличить ягодицы, интересуется новыми методами подтяжки кожи, которые разрабатываются в Южной Корее, и изучает возможность омоложения с помощью стволовых клеток. При этом близкие артистки обеспокоены ее энтузиазмом.

«Ее близкие беспокоятся, что это начало скользкого пути и она может стать еще одной жертвой пластики в шоу-бизнесе и выглядеть ужасно», — указал источник.

В декабре Лопес опубликовала видео с концерта в Вегасе и вызвала ажиотаж в сети.