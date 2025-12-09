9 декабря 2025 года в России отмечают День Героев Отечества, а в мире — День рождественской открытки. Православные чтут память великомученика Георгия. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 9 декабря 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День Героев Отечества
9 декабря 1769 года Екатерина II учредила награду в честь святого Георгия Победоносца. По сей день орденом Святого Георгия награждают отличившихся военнослужащих. Как и в эпоху Екатерины II, награда имеет четыре степени. Фамилия каждого героя, чей подвиг отмечен орденом, увековечена на мраморных досках Георгиевского зала в Большом Кремлевском дворце.
Какие еще праздники отмечают в России 9 декабря
- День ведомственной охраны железнодорожного транспорта;
- День грузчиков.
Праздники в мире
Международный день борьбы с коррупцией
Этот день учредили по итогам подписания Конвенции ООН против коррупции. Международный договор обязывает страны-участницы проводить политику противодействия коррупции и одобрять соответствующие законы.
По данным организации, ежегодный объем взяток в мире составляет один триллион долларов. Таким образом каждый год мировая экономика теряет более 5 процентов мирового ВВП. В развивающихся странах потери от коррупции в десять раз превосходят объемы официальной финансовой помощи от государства.
День рождения компьютерной мыши
9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Она представляла собой деревянный куб на колесиках, оснащенный всего одной кнопкой. Провод для устройства напомнил Энгельбарту мышиный хвост — отсюда и название гаджета.
Какие еще праздники отмечают в мире 9 декабря
- Дeнь poждeния Oлe-Лукoйe;
- Международный день памяти жертв преступления геноцида;
- День рождественской открытки.
Какой церковный праздник 9 декабря
Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве
У русских князей, начиная с равноапостольного Владимира, существовал обычай основывать храмы в честь своих святых покровителей. Следуя ему, Ярослав Мудрый, (в крещении Георгий), положил начало храму и мужской обители в честь великомученика Георгия Победоносца. В день освящения этой церкви Митрополитом Киевским, было установлено особое празднование.
Какие еще церковные праздники отмечают 9 декабря
- День памяти преподобного Алипия Столпника;
- День памяти святого Иннокентия, епископа Иркутского;
- День памяти преподобного Иакова отшельника;
- День памяти преподобного Стилиана Пафлагонского.
Приметы на 9 декабря
В народном календаре 9 декабря — Юрьев день. В России до конца XVI века это был единственный день, когда крестьяне могли законно перейти от одного помещика к другому.
- Если Юрьев день будет снежным, в мае уже все деревья станут зелеными;
- Если праздник выдался морозным, вся предстоящая зима будет суровой;
- Если в праздничный вечер дует северный ветер, вскоре настанут заморозки.
Кто родился 9 декабря
Джон Малкович (72 года)
Американский актер известен по ролям в картинах «Подмена», «Империя солнца», «Опасные связи», «О мышах и людях». Кроме того, он снимался в сериалах «Новый Папа», «Отверженные», «Рипли», «Миллиарды» и многих других проектах.
Саймон Хелберг (45 лет)
Американский актер прославился благодаря роли Говарда Воловица в ситкоме «Теория большого взрыва». Также он снимался в сериалах «Покерфейс», «Студия 60 на Сансет Стрип», фильмах «Король вечеринок», «Доброй ночи и удачи» и других проектах.
Кто еще родился 9 декабря
- Джуди Денч (91 год) — британская актриса;
- Кирк Дуглас (1916-2020) — американский актер;
- Екатерина Варнава (41 год) — российская актриса и телеведущая;
- Фелисити Хаффман (63 года) — американская актриса, сыгравшая Линетт Скаво в «Отчаянных домохозяйках»;
- Татьяна Кравченко (72 года) — российская актриса.