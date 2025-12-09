9 декабря 2025 года в России отмечают День Героев Отечества, а в мире — День рождественской открытки. Православные чтут память великомученика Георгия. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 9 декабря 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День Героев Отечества

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

9 декабря 1769 года Екатерина II учредила награду в честь святого Георгия Победоносца. По сей день орденом Святого Георгия награждают отличившихся военнослужащих. Как и в эпоху Екатерины II, награда имеет четыре степени. Фамилия каждого героя, чей подвиг отмечен орденом, увековечена на мраморных досках Георгиевского зала в Большом Кремлевском дворце.

Какие еще праздники отмечают в России 9 декабря

День ведомственной охраны железнодорожного транспорта;

День грузчиков.

Праздники в мире

Международный день борьбы с коррупцией

Фото: Shutterstock / Fotodom

Этот день учредили по итогам подписания Конвенции ООН против коррупции. Международный договор обязывает страны-участницы проводить политику противодействия коррупции и одобрять соответствующие законы.

По данным организации, ежегодный объем взяток в мире составляет один триллион долларов. Таким образом каждый год мировая экономика теряет более 5 процентов мирового ВВП. В развивающихся странах потери от коррупции в десять раз превосходят объемы официальной финансовой помощи от государства.

День рождения компьютерной мыши

9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Она представляла собой деревянный куб на колесиках, оснащенный всего одной кнопкой. Провод для устройства напомнил Энгельбарту мышиный хвост — отсюда и название гаджета.

Фото: Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 9 декабря

Дeнь poждeния Oлe-Лукoйe;

Международный день памяти жертв преступления геноцида;

День рождественской открытки.

Какой церковный праздник 9 декабря

Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве

У русских князей, начиная с равноапостольного Владимира, существовал обычай основывать храмы в честь своих святых покровителей. Следуя ему, Ярослав Мудрый, (в крещении Георгий), положил начало храму и мужской обители в честь великомученика Георгия Победоносца. В день освящения этой церкви Митрополитом Киевским, было установлено особое празднование.

Фото: Ирина Борсученко / Фотобанк Лори

Какие еще церковные праздники отмечают 9 декабря

День памяти преподобного Алипия Столпника;

День памяти святого Иннокентия, епископа Иркутского;

День памяти преподобного Иакова отшельника;

День памяти преподобного Стилиана Пафлагонского.

Приметы на 9 декабря

В народном календаре 9 декабря — Юрьев день. В России до конца XVI века это был единственный день, когда крестьяне могли законно перейти от одного помещика к другому.

Если Юрьев день будет снежным, в мае уже все деревья станут зелеными;

Если праздник выдался морозным, вся предстоящая зима будет суровой;

Если в праздничный вечер дует северный ветер, вскоре настанут заморозки.

Кто родился 9 декабря

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Американский актер известен по ролям в картинах «Подмена», «Империя солнца», «Опасные связи», «О мышах и людях». Кроме того, он снимался в сериалах «Новый Папа», «Отверженные», «Рипли», «Миллиарды» и многих других проектах.

Американский актер прославился благодаря роли Говарда Воловица в ситкоме «Теория большого взрыва». Также он снимался в сериалах «Покерфейс», «Студия 60 на Сансет Стрип», фильмах «Король вечеринок», «Доброй ночи и удачи» и других проектах.

Кто еще родился 9 декабря