Россия
00:05, 9 декабря 2025Россия

9 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

Анастасия Заикина

Фото: Shutterstock / Fotodom

9 декабря 2025 года в России отмечают День Героев Отечества, а в мире — День рождественской открытки. Православные чтут память великомученика Георгия. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 9 декабря 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День Героев Отечества

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

9 декабря 1769 года Екатерина II учредила награду в честь святого Георгия Победоносца. По сей день орденом Святого Георгия награждают отличившихся военнослужащих. Как и в эпоху Екатерины II, награда имеет четыре степени. Фамилия каждого героя, чей подвиг отмечен орденом, увековечена на мраморных досках Георгиевского зала в Большом Кремлевском дворце.

Какие еще праздники отмечают в России 9 декабря

  • День ведомственной охраны железнодорожного транспорта;
  • День грузчиков.

Праздники в мире

Международный день борьбы с коррупцией

Фото: Shutterstock / Fotodom

Этот день учредили по итогам подписания Конвенции ООН против коррупции. Международный договор обязывает страны-участницы проводить политику противодействия коррупции и одобрять соответствующие законы.

По данным организации, ежегодный объем взяток в мире составляет один триллион долларов. Таким образом каждый год мировая экономика теряет более 5 процентов мирового ВВП. В развивающихся странах потери от коррупции в десять раз превосходят объемы официальной финансовой помощи от государства.

День рождения компьютерной мыши

9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Она представляла собой деревянный куб на колесиках, оснащенный всего одной кнопкой. Провод для устройства напомнил Энгельбарту мышиный хвост — отсюда и название гаджета.

Фото: Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 9 декабря

  • Дeнь poждeния Oлe-Лукoйe;
  • Международный день памяти жертв преступления геноцида;
  • День рождественской открытки.

Какой церковный праздник 9 декабря

Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве

У русских князей, начиная с равноапостольного Владимира, существовал обычай основывать храмы в честь своих святых покровителей. Следуя ему, Ярослав Мудрый, (в крещении Георгий), положил начало храму и мужской обители в честь великомученика Георгия Победоносца. В день освящения этой церкви Митрополитом Киевским, было установлено особое празднование.

Фото: Ирина Борсученко / Фотобанк Лори

Какие еще церковные праздники отмечают 9 декабря

  • День памяти преподобного Алипия Столпника;
  • День памяти святого Иннокентия, епископа Иркутского;
  • День памяти преподобного Иакова отшельника;
  • День памяти преподобного Стилиана Пафлагонского.

Приметы на 9 декабря

В народном календаре 9 декабря — Юрьев день. В России до конца XVI века это был единственный день, когда крестьяне могли законно перейти от одного помещика к другому.

  • Если Юрьев день будет снежным, в мае уже все деревья станут зелеными;
  • Если праздник выдался морозным, вся предстоящая зима будет суровой;
  • Если в праздничный вечер дует северный ветер, вскоре настанут заморозки.

Кто родился 9 декабря

Джон Малкович (72 года)

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Американский актер известен по ролям в картинах «Подмена», «Империя солнца», «Опасные связи», «О мышах и людях». Кроме того, он снимался в сериалах «Новый Папа», «Отверженные», «Рипли», «Миллиарды» и многих других проектах.

Саймон Хелберг (45 лет)

Американский актер прославился благодаря роли Говарда Воловица в ситкоме «Теория большого взрыва». Также он снимался в сериалах «Покерфейс», «Студия 60 на Сансет Стрип», фильмах «Король вечеринок», «Доброй ночи и удачи» и других проектах.

Кто еще родился 9 декабря

