Американский военный признал конец украинского конфликта и призвал мириться с Россией

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина должна признать конец конфликта с РФ

Украинские власти и их европейские союзники должны признать поражение в российско-украинском конфликте и как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Россия победила. Если вы хотите остановить кровопролитие, то признайте, что война окончена. Заключите мир», — признал отставной американский военный.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, зная о фактическом поражении украинской армии, пытается сорвать затянуть усилия главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и заятнуть мирный процесс до января