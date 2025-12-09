Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 9 декабря 2025Мир

Американский военный признал конец украинского конфликта и призвал мириться с Россией

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина должна признать конец конфликта с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские власти и их европейские союзники должны признать поражение в российско-украинском конфликте и как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Россия победила. Если вы хотите остановить кровопролитие, то признайте, что война окончена. Заключите мир», — признал отставной американский военный.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, зная о фактическом поражении украинской армии, пытается сорвать затянуть усилия главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и заятнуть мирный процесс до января

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса»

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Алина Загитова показала внешность с новым имиджем

    Группа мошенниц нашла способ отбирать недвижимость у пенсионеров

    Трамп испытал клокочущую ненависть при виде Лондона и Парижа

    Россиянин попытался выехать за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф

    Путин назвал объединяющее россиян качество

    В России предложили запретить парковку такси во дворах

    Психолог назвал главную ошибку Долиной

    Каллас пригрозила Китаю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok