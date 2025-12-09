Реклама

16:56, 9 декабря 2025

Азербайджан объявил об одном противоречии с соседней страной

МИД Азербайджана: Партнерство ЕС и Армении противоречит миру Баку и Еревана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Партнерство Европейского союза (ЕС) и Армении противоречит миру Баку и Еревана. Так в МИД Азербайджана отреагировали на принятие документа «Стратегическая повестка дня партнерства Евросоюза и Армении», передает Minval в своем Telegram-канале.

В Баку обвинили Ереван и Брюссель в затрагивании вопроса Азербайджана. По информации ведомства, это также повлияет на перспективы отношений между Баку и ЕС.

«Неприемлемо, чтобы в этом двустороннем документе, определяющем стратегические приоритеты между ЕС и Арменией на ближайшие семь лет, уделялось внимание вопросам, затрагивающим Азербайджан», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В апреле верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила о новом партнерском соглашении между Брюсселем и Азербайджаном после встречи с президентом кавказской республики Ильхамом Алиевым. Тогда стороны также договорились возобновить переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.

8 августа в Вашингтоне Ильхам Алиев вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали декларацию, в которой они обязались при посредничестве президента США Дональда Трампа заключить мирный договор. Одним из пунктов стало разрешение спора вокруг Зангезурского коридора. Под давлением Вашингтона Ереван согласился передать путь американской частной компании сроком на 99 лет.

