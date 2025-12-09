Реклама

Экономика
18:28, 9 декабря 2025Экономика

Банк России понизил курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 10 декабря составил 76,80 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Банк России понизил курсы доллара и евро на 10 декабря. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Стоимость американской валюты установлена на отметке 76,8084 рубля. Что касается евро, то его курс доведен до 89,4267 рубля. Юань слегка подорожал — до 10,8340 рубля.

На 9 декабря курсы доллара, евро и юаня составляли 77,2733, 89,7054 и 10,8283 рубля соответственно.

По словам вице-премьера России Александра Новака, власти собираются не допустить бесконтрольного вывоза из страны наличных рублей неустановленного происхождения. Ограничения коснутся также золота в слитках.

В свою очередь, финансист Александр Шнейдерман заявил, что рекордный курс рубля и одновременное падение доллара в начале декабря связаны с макроэкономической стабильностью в России и изменением структуры внешнеторговых расчетов.

