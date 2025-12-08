Реклама

18:27, 8 декабря 2025

В России собрались исключить бесконтрольный вывоз рублей из страны

Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Власти России собираются исключить бесконтрольный вывоз из страны наличных рублей неустановленного происхождения. Об этом на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил вице-премьер Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

По словам зампреда правительства, ограничения коснутся в том числе вывоза российской валюты в государства-члены ЕАЭС, а также перемещения золота в слитках.

Со 2 марта 2022 года гражданам временно запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту в рассчитанной по официальному курсу Центробанка на дату вывоза сумме, превышающей эквивалент в 10 тысяч долларов США. Рублей ограничения не касаются, но при превышении указанного лимита средства нужно декларировать.

Позиция Банка России и правительства по поводу возможного ограничения вывоза золота из страны ранее не совпадала. В сентябре замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказывал о планах установить предел для вывоза драгметалла на уровне 100 граммов, в ЦБ же высказывались против таких предложений.

