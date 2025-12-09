Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:07, 9 декабря 2025Силовые структуры

Бастрыкин назвал попытки «прятать наворованное» бессмысленным

Глава СК: Попытки чиновников спрятать наворованное за рубежом не имеют смысла
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Попытки чиновников спрятать наворованное не имеют смысла, так как за рубежом все прекрасно понимают происхождение привезенных денег и пытаются обратить их в свою пользу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

По словам главы СК, основным направлением работы ведомства является борьба с коррупцией. Для этого у следователей есть «целый арсенал современных средств».

«Давайте предположим, что в будущем на вооружении следователей появится прибор, так скажем, усовершенствованный вариант полиграфа, позволяющий однозначно определять наличие в памяти человека следов его любых, в том числе коррупционных преступлений. – отметил Бастрыкин, — Уверен, что, серьезно задумавшись о подобных перспективах, уже сегодня многие пересмотрят свое отношение к соблюдению закона и к воспитанию законопослушными своих детей».

Ранее глава СК захотел расширить перечень преступлений с конфискацией имущества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    На Украине заявили об ужесточении условий мирного плана США по территориям

    Стало известно о желании французских наемников заехать в Херсон

    Названо число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    В МИД назвали одно условие продолжения переговоров с Украиной

    Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

    Власти региона России объявили о разрушениях и пострадавших после атаки ВСУ

    Бастрыкин назвал попытки «прятать наворованное» бессмысленным

    В Белом доме назвали главное препятствие для сделки по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok