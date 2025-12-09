Бастрыкин назвал попытки «прятать наворованное» бессмысленным

Глава СК: Попытки чиновников спрятать наворованное за рубежом не имеют смысла

Попытки чиновников спрятать наворованное не имеют смысла, так как за рубежом все прекрасно понимают происхождение привезенных денег и пытаются обратить их в свою пользу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

По словам главы СК, основным направлением работы ведомства является борьба с коррупцией. Для этого у следователей есть «целый арсенал современных средств».

«Давайте предположим, что в будущем на вооружении следователей появится прибор, так скажем, усовершенствованный вариант полиграфа, позволяющий однозначно определять наличие в памяти человека следов его любых, в том числе коррупционных преступлений. – отметил Бастрыкин, — Уверен, что, серьезно задумавшись о подобных перспективах, уже сегодня многие пересмотрят свое отношение к соблюдению закона и к воспитанию законопослушными своих детей».

Ранее глава СК захотел расширить перечень преступлений с конфискацией имущества.