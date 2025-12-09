Бастрыкин захотел расширить список преступлений с конфискацией имущества

Глава СК: Список преступлений, где можно конфисковать имущество, нужно расширить

Перечень преступлений, по которым можно конфисковать имущество, должен быть расширен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

Соответствующий законопроект уже направили для рассмотрения в правительство. Он позволит суду арестовывать имущество тех, кто причастен к любым коррупционным преступлениям.

Глава СК привел в пример те случаи, когда преступные активы были выведены за рубеж — в таком случае их очень сложно найти и, тем более, вернуть. Для этого сейчас прорабатывается новый порядок выделения дела, чтобы такие активы можно было конфисковать.

По словам Бастрыкина, в 2025 году суды адресовали имущество коррупционеров на общую сумму 24,5 миллиардов рублей. В прошлом году эти показатели были на четверть меньше.

Ранее Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Суд не стал взыскивать ювелирные украшения и небольшую часть активов.