Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:48, 9 декабря 2025Силовые структуры

Бастрыкин захотел расширить список преступлений с конфискацией имущества

Глава СК: Список преступлений, где можно конфисковать имущество, нужно расширить
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Перечень преступлений, по которым можно конфисковать имущество, должен быть расширен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

Соответствующий законопроект уже направили для рассмотрения в правительство. Он позволит суду арестовывать имущество тех, кто причастен к любым коррупционным преступлениям.

Глава СК привел в пример те случаи, когда преступные активы были выведены за рубеж — в таком случае их очень сложно найти и, тем более, вернуть. Для этого сейчас прорабатывается новый порядок выделения дела, чтобы такие активы можно было конфисковать.

По словам Бастрыкина, в 2025 году суды адресовали имущество коррупционеров на общую сумму 24,5 миллиардов рублей. В прошлом году эти показатели были на четверть меньше.

Ранее Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Суд не стал взыскивать ювелирные украшения и небольшую часть активов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В России призвали по-новому рассчитывать МРОТ

    На Украине заявили об ужесточении условий мирного плана США по территориям

    Стало известно о желании французских наемников заехать в Херсон

    Названо число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    В МИД назвали одно условие продолжения переговоров с Украиной

    Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

    Власти региона России объявили о разрушениях и пострадавших после атаки ВСУ

    Бастрыкин назвал попытки «прятать наворованное» бессмысленным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok