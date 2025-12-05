Реклама

Силовые структуры
15:33, 5 декабря 2025Силовые структуры

Ювелирные украшения оставили семье бывшего замминистра обороны России

Суд частично изъял имущество экс-замглавы МО России Иванова на 1,2 млрд рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетМинобороны

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Суд не стал взыскивать ювелирные украшения и небольшую часть активов. По данным агентства, на их перечисление ушло около получаса.

Генпрокуратура РФ просила суд взыскать у Иванова и его близких имущество на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Среди этого имущества — 24 земельных участка в Подмосковье и Карелии, усадьба на берегу Волги в Тверской области, 13 мотоциклов, 23 автомобиля, 2,5 килограмма ювелирных изделий и наличные в разной валюте на общую сумму 257 миллионов рублей.

Сам экс-замглавы Минобороны заявил, что не понимает сути этого иска. Он настаивает, что активы появились у него на законных основаниях.

