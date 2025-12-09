Реклама

18:02, 9 декабря 2025Россия

Боец СВО со словами «мы не знали даже его имени» сообщил о накрывшем собой гранату солдате

RT: Боец из другого подразделения накрыл собой гранату и спас российских военных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец Вооруженных сил России из другого подразделения накрыл собой гранату и спас незнакомых ему российских военных. О подвиге в беседе с RT рассказал участник специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Начкар.

По его словам, на одном из направлений СВО на позиции оказались одновременно военнослужащие разных подразделений. «Мы не знали, кто это, но понимали, что все свои», — пояснил боец.

По словам Начкара, внезапно к позициям российских военнослужащих прилетала граната противника. «Парень, сидевший буквально в метре от меня, ни секунды не задумываясь, лег на гранату, и спас нас всех», — вспомнил он.

Спасший всех военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения. «Никто не знал, как его звали, ни какой у него позывной, ни кто он вообще. Это было самопожертвование ради незнакомых тебе товарищей, чтобы спасти жизнь, чтобы мы дальше продолжили воевать», — констатировал Начкар.

Ранее сообщалось, что другому российскому военнослужащему пришлось выкапывать сослуживца из земли после атаки Вооруженных сил Украины. Боец остался жив.

    Боец СВО со словами «мы не знали даже его имени» сообщил о накрывшем собой гранату солдате

