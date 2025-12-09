Боец СВО со словами «мы не знали даже его имени» сообщил о накрывшем собой гранату солдате

Боец Вооруженных сил России из другого подразделения накрыл собой гранату и спас незнакомых ему российских военных. О подвиге в беседе с RT рассказал участник специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Начкар.
По его словам, на одном из направлений СВО на позиции оказались одновременно военнослужащие разных подразделений. «Мы не знали, кто это, но понимали, что все свои», — пояснил боец.
По словам Начкара, внезапно к позициям российских военнослужащих прилетала граната противника. «Парень, сидевший буквально в метре от меня, ни секунды не задумываясь, лег на гранату, и спас нас всех», — вспомнил он.
Спасший всех военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения. «Никто не знал, как его звали, ни какой у него позывной, ни кто он вообще. Это было самопожертвование ради незнакомых тебе товарищей, чтобы спасти жизнь, чтобы мы дальше продолжили воевать», — констатировал Начкар.
Ранее сообщалось, что другому российскому военнослужащему пришлось выкапывать сослуживца из земли после атаки Вооруженных сил Украины. Боец остался жив.