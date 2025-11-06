Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 6 ноября 2025Россия

Российскому военнослужащему пришлось выкапывать сослуживца из земли после атаки ВСУ

RT: Российский военнослужащий откапывал сослуживца после атаки ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российскому военнослужащему пришлось выкапывать сослуживца из земли после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боец остался жив, пишет RT.

Боец с позывным Динар рассказал, что чудом остался жив после удара украинского дрона.

«Я рванул мимо, а как только дрон пикировать начал, резко развернулся — и только тогда внутрь. Успел. Боеприпас неподалеку взорвался, меня завалило тогда, но напарник откопал», — вспомнил собеседник издания.

По его словам, беспилотники ВСУ также не щадят мирных жителей, и сейчас российские военные стараются эвакуировать людей в дождь и туман, чтобы избежать атак.

Ранее сообщалось о другом бойце СВО, который накрыл собой украинскую гранату, спасая подчиненных. Он получил тяжелые ранения, но выжил.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО поиронизировал над перспективой ядерных испытаний России и съязвил о Путине. Что он сказал?

    Стало известно о сдаче в плен около тысячи бойцов ВСУ под Красноармейском

    В российском городе могилы участников СВО и Аллея Героев оказались посреди свалки

    Пережившая шесть рецидивов сепсиса женщина назвала главный симптом этого состояния

    «Роскосмос» рассказал о запуске ракеты «Протон»

    Предлагавший европейское гражданство россиянам фонд признали нежелательным

    Чемпиона России дисквалифицировали за допинг

    Управляющий нацбанком в российском регионе оказался в суде из-за родственника

    В России младенец едва не умер из-за кусочка арахиса

    Алиев принял делегацию НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости