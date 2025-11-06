Российскому военнослужащему пришлось выкапывать сослуживца из земли после атаки ВСУ

RT: Российский военнослужащий откапывал сослуживца после атаки ВСУ

Российскому военнослужащему пришлось выкапывать сослуживца из земли после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боец остался жив, пишет RT.

Боец с позывным Динар рассказал, что чудом остался жив после удара украинского дрона.

«Я рванул мимо, а как только дрон пикировать начал, резко развернулся — и только тогда внутрь. Успел. Боеприпас неподалеку взорвался, меня завалило тогда, но напарник откопал», — вспомнил собеседник издания.

По его словам, беспилотники ВСУ также не щадят мирных жителей, и сейчас российские военные стараются эвакуировать людей в дождь и туман, чтобы избежать атак.

Ранее сообщалось о другом бойце СВО, который накрыл собой украинскую гранату, спасая подчиненных. Он получил тяжелые ранения, но выжил.