Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:44, 9 декабря 2025Бывший СССР

Больше половины Киева осталось без электричества

«Страна.ua»: Около 70 % Киева осталось без электричества
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Около 70 процентов Киева осталось без электричества из-за аварийных отключений. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Порядка 70 процентов Киева сейчас без света (...). Аварийные отключения введены по всей стране», — указано в сообщении.

О том, что больше половины города обесточено, писало и издание «Инсайдер UA», однако украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что объем отключений в украинской столице не превышает 50 процентов потребителей.

Ранее жители села в Киевской области заблокировали движение на дороге из-за отсутствия света в домах. По информации агентства УНИАН, после этого в украинской энергокомпании ДТЭК пообещали вернуть свет в течение двух часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Зеленский объявил о готовности к энергетическому перемирию

    Стало известно о гибели в ВСУ целыми семьями

    Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине

    Путин одной фразой высказался о российских алгоритмах управления роем беспилотников

    Двух российских баскетболистов дисквалифицировали на два года за ставки

    Раскрыто число похороненных за неделю солдат ВСУ в одном украинском регионе

    Стало известно о гибели служившего по «молодежному контракту» бойца ВСУ

    Стало известно о личном желании Трампа вовлечь своего зятя в переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok