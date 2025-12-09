Разрыв цен между новостройками и «вторичкой» подсчитали

Разрыв цен между готовым жильем и новостройками достиг 84 %

Разрыв в ценах между первичным и вторичным жильем продолжает расти. Текущие показатели приводят «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

По расчетам регулятора, ценовой разрыв между готовым жильем и новостройками в Центральном федеральном округе по итогам третьего квартала достиг 84 процентов. Квадратный метр в «первичке» на сегодняшний день стоит в среднем почти 300 тысяч рублей, в то время как в готовом фонде цена составляет 163 тысячи рублей за квадратный метр. В среднем по России разница в ценах достигает 61 процента.

Такую тенденцию аналитики объясняют несбавляемым ростом цен на новостройки в России. Влияет на их стоимость и госипотека, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Несмотря на увеличение объема кредитов по рыночным программам (120 миллиардов рублей), доля выдач по льготным набирает 76 процентов. Это позволяет застройщикам удерживать высокие цены.

Однако в нынешних экономических условиях окупаемость проектов сокращается. Снижать цены застройщикам, помимо прочего, не позволяет действующая модель проектного финансирования — хранение средств на эскроу-счетах вынуждает девелоперов ввязываться в кредиты. В таких условиях спад цен грозит сделать проекты нерентабельными. Вдобавок увеличивается стоимость стройматериалов: в 2026 году они могут подорожать еще на 30-40 процентов.

Ранее в Госдуме спрогнозировали рост цен на новостройки в следующем году. В 2026-м первичное жилье может подорожать на 5,5 процента.