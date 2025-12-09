Для россиян задумали новый штраф при ДТП

ОП: Водителей нужно отдельно штрафовать за отсутствие ОСАГО в случае ДТП

В Общественной палате России выступили с предложением ввести отдельный штраф для водителей, которые не оформили полис ОСАГО и попали в дорожно-транспортное происшествие. По мнению зампреда комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова, нововведение позволит защитить добросовестных автомобилистов. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что Кодекс об административных правонарушениях нужно дополнить новой статьей для водителей, которые не выполнили свои обязанности по автострахованию и стали участником аварии. При этом штраф должен быть отдельным и никак не связан непосредственно с ездой без полиса.

«Имеет смысл подумать о том, чтобы ввести в КоАП статью о введении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО в случае, если произошло ДТП. Причем, даже не определять, виновен в аварии человек или нет. То есть по факту, по тому, что он попал в аварию, надо чтобы штраф у него был повышенный», — считает Холодов.

По его мнению, появление новой санкции может быть одним из вариантов получения пострадавшим в аварии компенсации от государства. При этом размер штрафа может быть меньше стоимости полного полиса на год, но «хотя бы что-то, чтобы он мог получить».

Холодов считает, что эту идею нужно обсудить, так как это позволит «защитить права тех, кто полностью выполнил свои обязанности и виновен». Для нарушителей же это может стать дополнительным стимулом оформить страховку.

