В Турции намекнули на слишком дорогой российский газ

Глава Минэнерго Турции Байрактар намекнул на слишком высокую цену газа из России

Турецкая государственная энергетическая компания Botas продлила истекающий в декабре контракт с «Газпромом» на поставку 21,75 миллиарда кубометров природного газа, но только на один год. Об этом на Турецком энергетическом саммите в Стамбуле рассказал глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар, передает ТАСС.

По его словам, соглашение снимает угрозу обеспечения республики газом. Кроме того, контракты частных турецких поставщиков с «Газпромом» истекают через много лет, так что в этом случае в дополнительных переговорах нет необходимости.

В то же время чиновник намекнул, что столь короткий срок договоренности Botas связан с неудовлетворенностью стоимостью поставок из России.

«Что касается сферы импорта и эффективности, нам нужно прийти к такой точке, когда продавцы будут предлагать турецкому рынку более конкурентоспособную цену», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о характере переговоров с российским поставщиком.

По словам Байрактара, турецкие власти пытаются либерализовать рынок природного газа в республике, но пока не достигли желаемых результатов. Главная проблема заключается в том, что в домохозяйства газ идет со значительными скидками, из-за чего Botas сталкивается с большими убытками, и компании приходится управлять сложной ситуацией.

На прошлой неделе на закрытой встрече с журналистами глава турецкого Минэнерго также говорил, что более короткая перспектива взаимодействия с российским поставщиком связана с подписанием ряда сделок на закупку сжиженного природного газа (СПГ) с США. Для большей надежности поставок Анкара даже рассматривает возможность инвестиций в газодобывающие мощности за океаном. В частности, идут переговоры с американскими энергетическими гигантами Chevron и Exxon.

Турция остается последним крупным рынком для «Газпрома» на западном направлении. Газ в нее поступает по газопроводу «Голубой поток» и одной ветке газопровода «Турецкий поток» (вторая предназначена для европейских потребителей, которые еще не отказались от закупок).