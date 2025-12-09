Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:00, 9 декабря 2025Мир

Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

Стубб: Мы близки к соглашению по мирному урегулированию конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Мирное урегулирование конфликта на Украине сейчас ближе, чем когда-либо с начала 2022 года. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Bloomberg.

«Мы довольно близки к соглашению», — сказал финский лидер. По его словам, в настоящее время ведется работа над тремя отдельными документами по мирному урегулированию.

Первый представляет собой рамочное соглашение, которое включает 20 пунктов. Оно заменяет прежний 28-пунктовый мирный план США, отдельные положения которого, по мнению Стубба, были неприемлемы для Украины, в частности ограничения на вступление в НАТО и на численность ее вооруженных сил.

Второй документ касается гарантий безопасности для Украины, а третий посвящен восстановлению страны после окончания конфликта.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

    Описано улучшающее жизнь «правило 1-3-5»

    Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

    Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

    Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

    Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

    GAC прокомментировал слухи об уходе из России

    Euroclear испугался мести Москвы за конфискацию ее активов

    Известная российская журналистка рассказала о проблемах со здоровьем из-за веса

    Российские подлодки назвали вызовом для британских ВМФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok