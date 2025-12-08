Реклама

21:38, 8 декабря 2025

Зеленский рассказал о новом варианте мирного плана по Украине

Зеленский: Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

Он уточнил, что европейско-украинская версия будет готова уже вечером 9 декабря. После этого ее отправят Соединенным Штатам на рассмотрение.

Глава киевского режима также заявил, что Украина не может пойти на территориальные уступки, и добавил: «У Трампа свое видение, которое отличается от украинского».

Ранее Зеленский рассказал, что в ходе переговоров мирный план США сокращен с 28 до 20 пунктов. До этого политик уточнил, что Украина согласовала с Францией, Великобританией и Германией общую позицию по значимости гарантий безопасности.

Переговоры с европейскими политиками прошли 8 декабря в британской столице. Украинский лидер встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

