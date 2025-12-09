Реклама

19:52, 9 декабря 2025Мир

Евросоюзу указали на его бессилие перед Россией

Политик Мема: ЕС действительно бессилен, пока США и Россия ведут переговоры
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:
Переговоры Владимира Путина со пецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом

Переговоры Владимира Путина со пецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) действительно бессилен, пока США и Россия ведут переговоры без него. На это указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

«Если бы у ЕС была хоть какая-то сила, чтобы принудить Россию к переговорам, он бы уже это сделал. Дело в том, что ЕС действительно бессилен, пока США и Россия ведут переговоры без нас», — написал он.

По его мнению, роспуск объединения начинает обретать форму и идея возвращения государств к собственной независимости кажется единственным способом остановить «политическую партию войны» в Европе.

Ранее политик заявил, что лидеры стран ЕС ведут их к войне с Россией. Мема подчеркнул, что Россия готова к войне, если НАТО нанесет превентивный удар. Он подчеркнул, что опасная риторика обостряется очень быстро.

