Трамп решил помочь пострадавшим от торговой войны с Китаем фермерам

AP: Трамп выплатит пострадавшим от торговой войны с Китаем фермерам $12 млрд

Президент США Дональд Трамп планирует выплатить фермерам 12 миллиардов долларов. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя Белого дома.

Мера призвана компенсировать потери сельхозпроизводителей, возникшие из-за торгового конфликта с Китаем.

Более 11 миллиардов долларов выделено на программу помощи фермерам Farmer Bridge Министерства сельского хозяйства США, которая, по словам Белого дома, будет предусматривать единовременные выплаты фермерам за посевы пропашных культур.

Ранее американский лидер заявил, что власти США решили пойти на уступку в торговом противостоянии с Китаем и снизили пошлины на импорт товаров из КНР на 10 процентных пунктов (п.п.).