12:24, 9 декабря 2025

Во Франции потребовали распустить ЕС после слов Трампа

Политик Филиппо призвал распустить ЕС после того, как Трамп раскритиковал Европу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал немедленно распустить Европейский союз (ЕС) после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за ее политику. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Феноменально: Трамп обрушивает свою ярость на ЕС! Он высказался о возмутительном штрафе, наложенном ЕС на социальную сеть X за отсутствие цензуры! И он обещает что-то грандиозное! (...). Мы освободимся, но эта тотальная атака на ЕС очень важна!» — заявил политик.

Филиппо также призвал Францию как можно скорее покинуть объединение и распустить ЕС.

Ранее Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, поскольку она движется в очень плохом направлении.

