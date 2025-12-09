Во Франции потребовали распустить ЕС после слов Трампа

Политик Филиппо призвал распустить ЕС после того, как Трамп раскритиковал Европу

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал немедленно распустить Европейский союз (ЕС) после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за ее политику. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Феноменально: Трамп обрушивает свою ярость на ЕС! Он высказался о возмутительном штрафе, наложенном ЕС на социальную сеть X за отсутствие цензуры! И он обещает что-то грандиозное! (...). Мы освободимся, но эта тотальная атака на ЕС очень важна!» — заявил политик.

Филиппо также призвал Францию как можно скорее покинуть объединение и распустить ЕС.

Ранее Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, поскольку она движется в очень плохом направлении.