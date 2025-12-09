Госдума продлила на год спецполномочия Банка России

Госдума одобрила продление на 2026 год специальных полномочий Банка России

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для гибкого реагирования на санкционные и геополитические риски. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как объяснил депутат, спецполномочия ЦБ продлили в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности в связи с продолжением санкционной политики недружественных стран в отношении России.

По словам Аксакова, в соответствии с полномочиями Центробанк продолжит определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие субъекты финансового рынка вправе не раскрывать, будет регулировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК) в части функционирования международных банковских карт, сможет приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также вводить нормативы, ограничивающие риски.

Также Госдума 9 декабря одобрила законопроект о праве Росфинмониторинга получать от НСПК данные об операциях сервиса быстрых платежей (СБП) и платежных карт, необходимом ведомству для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.