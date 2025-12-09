Госдума одобрила доступ Росфинмониторинга к данным о переводах по СБП

Госдума 9 декабря приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о праве Росфинмониторинга получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) данные об операциях сервиса быстрых платежей (СБП) и платежных карт. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации говорится, что мера направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации будут определяться договоренностями сторон, согласованными с Банком России.

Отмечается, что одной из поправок, одобренных думским комитетом по финансовому рынку после первого чтения, предусмотрено предоставление Росфинмониторингу права безвозмездно получать информацию об операциях, совершаемых с использованием универсального платежного кода.

Росфинмониторинг выступил с предложением включить НСПК в область регулирования антиотмывочного законодательства весной 2024 года. Планируется, что инициатива в виде соответствующего закона вступит в силу с 1 сентября 2026 года.