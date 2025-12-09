Реклама

20:47, 9 декабря 2025

Инженер упал с самолета на бетонный пол в аэропорту Европы

Инженер British Airways при осмотре самолета упал на бетон в аэропорту Хитроу
Алина Черненко

Фото: Toby Melville / Reuters

Инженер авиакомпании British Airways упал с самолета на бетонный пол в аэропорту Европы и чудом выжил. Подробностями истории поделился таблоид Daily Star.

Уточняется, что несчастный случай произошел 8 декабря в лондонском аэропорту Хитроу, Великобритания. Мужчина сорвался с шестиметровой высоты во время осмотра вспомогательной силовой установки в хвостовой части лайнера, припаркованного в ангаре на инженерной базе перевозчика. Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия и доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

Представители авиакомпании и управления по охране труда и технике безопасности начали отдельные расследования произошедшего. «Подобные происшествия невероятно редки и вызвали шок в сообществе British Airways», — признался в беседе с изданием неназванный источник.

Ранее в этом же аэропорту Лондона десятки людей пострадали из-за нападения группы мужчин на женщину. Злоумышленники распылили на жертву перцовый баллончик, брызги которого попали на окружающих.

