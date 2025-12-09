Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:52, 9 декабря 2025Наука и техника

Рассекречен закрытый проект Apple

Раскрыт iPhone с отмененной iOS 19, которая должна была выйти после iOS 18
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cheng Xin / Getty Images

Коллекционер гаджетов Apple раскрыл невыпущенную операционную систему (ОС) iOS 19. На это обратило внимание издание Appleinsider.

Энтузиаст под ником Kyolet получил в свое распоряжение iPhone, на котором тестировали ранние сборки iOS. Специалист утверждает, что девайс работает под управлением iOS 19 — невышедшей ОС, которая должна была сменить iOS 18, но в итоге ее закрыли из-за релиза iOS 26. По косвенным признакам журналисты Appleinsider подтвердили оригинальность устройства и ОС.

По словам Kyolet, главной особенностью рассекреченной iOS 19 стало отсутствие «стеклянного» дизайна Liquid Glass, который появился в iOS 26. Пользовательский интерфейс системы практически полностью соответствует iOS 18. При этом в уникальной прошивке специалист нашел функции, которые могут появиться в будущих iPhone.

В том числе, в ОС обнаружили тестовые приложения с искусственным интеллектом (ИИ) и раннюю версию голосового помощника Siri нового поколения. При этом предназначение программ и сервисов точно неизвестно, так как инженеры Apple очень хорошо засекретили функционал и изменили коды.

В начале ноября Apple выпустила iOS 18.7.2, исправив 25 уязвимостей, и призвала обновить все iPhone. Апдейт доступен на смартфонах, которые поддерживают iOS 18 и 17.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

    Выпуск продуктов питания в России упал

    В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

    В ЕС заявили о войне с США

    Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

    Появились подробности о цели полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Найдены фрагменты упавшего под Иваново Ан-22

    НАК рассказал о количестве задержанных боевиков и их пособников в 2025 году в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok