Рассекречен закрытый проект Apple

Раскрыт iPhone с отмененной iOS 19, которая должна была выйти после iOS 18

Коллекционер гаджетов Apple раскрыл невыпущенную операционную систему (ОС) iOS 19. На это обратило внимание издание Appleinsider.

Энтузиаст под ником Kyolet получил в свое распоряжение iPhone, на котором тестировали ранние сборки iOS. Специалист утверждает, что девайс работает под управлением iOS 19 — невышедшей ОС, которая должна была сменить iOS 18, но в итоге ее закрыли из-за релиза iOS 26. По косвенным признакам журналисты Appleinsider подтвердили оригинальность устройства и ОС.

По словам Kyolet, главной особенностью рассекреченной iOS 19 стало отсутствие «стеклянного» дизайна Liquid Glass, который появился в iOS 26. Пользовательский интерфейс системы практически полностью соответствует iOS 18. При этом в уникальной прошивке специалист нашел функции, которые могут появиться в будущих iPhone.

В том числе, в ОС обнаружили тестовые приложения с искусственным интеллектом (ИИ) и раннюю версию голосового помощника Siri нового поколения. При этом предназначение программ и сервисов точно неизвестно, так как инженеры Apple очень хорошо засекретили функционал и изменили коды.

В начале ноября Apple выпустила iOS 18.7.2, исправив 25 уязвимостей, и призвала обновить все iPhone. Апдейт доступен на смартфонах, которые поддерживают iOS 18 и 17.