18:54, 9 декабря 2025

Известная российская журналистка рассказала о проблемах со здоровьем из-за веса

Журналистка Жигалова рассказала, что у нее были проблемы со здоровьем из-за веса
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница «Света Вокруг Света» во Вконтакте

Российская журналистка Алена Жигалова, известная как ведущая YouTube-шоу «Алена, Блин», рассказала о проблемах со здоровьем. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-канала «Света вокруг света».

Жигалова призналась, что, впервые увидев себя на экране, расстроилась из-за своего внешнего вида. Тогда она решила впервые записаться к специалисту, чтобы избавиться от лишнего веса. Она добавила, что не могла понять, как именно ей худеть, так как она не любила заниматься спортом и не хотела следить за питанием.

«Потом появились некоторые проблемы со здоровьем — повышенный сахар у меня нашли. Я с перепугу резко села на диету. И там я сбросила вес уже достаточно ощутимо и пошла уже, конечно, к специалистам», — рассказала журналистка.

Ранее Жигалова вспомнила, как на нее напали обезьяны во время отдыха во Вьетнаме. По ее словам, из-за атаки агрессивных животных у нее остались шрамы.

