Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 9 декабря 2025Мир

Каллас пригрозила Китаю

Каллас: ЕС располагает рычагами значительного экономического давления на Китай
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Европейский союз (ЕС) располагает рычагами значительного экономического давления на Китай. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, трансляция доступна на YouTube-канале Европейского парламента.

«У ЕС есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать», — подчеркнула глава евродипломатии.

По мнению Каллас, принятие администрацией президента США новой Стратегии национальной безопасности дает Евросоюзу сигнал о необходимости быть более уверенным не только по отношению к России и Китаю, но и к Вашингтону. Еврочиновник добавила, что новая стратегия экономической безопасности объединения указывает все возможные инструменты давления.

Ранее Каллас призвала США критиковать Россию вместо ЕС. Она назвала обвинения представителей американских властей в адрес Евросоюза провокацией и добавила, что попытка спорить с этими заявлениями была бы равносильна признанию их обоснованными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса»

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Трамп испытал клокочущую ненависть при виде Лондона и Парижа

    Россиянин попытался выехать за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф

    Путин назвал объединяющее россиян качество

    В России предложили запретить парковку такси во дворах

    Психолог назвал главную ошибку Долиной

    Каллас пригрозила Китаю

    Американский военный признал конец украинского конфликта и призвал мириться с Россией

    Главный производитель спирта в России переедет в Татарстан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok