Каллас пригрозила Китаю

Каллас: ЕС располагает рычагами значительного экономического давления на Китай

Европейский союз (ЕС) располагает рычагами значительного экономического давления на Китай. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, трансляция доступна на YouTube-канале Европейского парламента.

«У ЕС есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать», — подчеркнула глава евродипломатии.

По мнению Каллас, принятие администрацией президента США новой Стратегии национальной безопасности дает Евросоюзу сигнал о необходимости быть более уверенным не только по отношению к России и Китаю, но и к Вашингтону. Еврочиновник добавила, что новая стратегия экономической безопасности объединения указывает все возможные инструменты давления.

Ранее Каллас призвала США критиковать Россию вместо ЕС. Она назвала обвинения представителей американских властей в адрес Евросоюза провокацией и добавила, что попытка спорить с этими заявлениями была бы равносильна признанию их обоснованными.